Americký komik Bill Cosby, který byl odsouzen za omámení a znásilnění své někdejší přítelkyně, bude moci opustit vězení. Pensylvánský nejvyšší soud zrušil předchozí rozsudek. Cosby byl první celebritou odsouzenou za sexuální zneužívání od propuknutí hnutí MeToo.

#BREAKING Bill Cosby freed from jail after sex crimes conviction overturned: official pic.twitter.com/popo2W90yp

— AFP News Agency (@AFP) June 30, 2021