Papež František se v prosinci setká se zástupci původních kanadských obyvatel, kteří si v minulosti prošli nechvalně proslulými internátními školami. Většinu zařízení spravovala katolická církev, vyšetřovatelé na jejich pozemcích nedávno objevili dětská pohřebiště.

Vyšetřovatelé na pohřebištích nalezli ostatky bezmála tisícovky těl.

Děti původních obyvatel Kanady byly nuceny navštěvovat internátní školy od 19. století do 70. let 20. století za účelem začlenění do kanadské společnosti. Tisíce dětí přitom zemřely v důsledku nemocí i z jiných příčin, a nikdy se tak ke svým rodinám nevrátily. (AP)

