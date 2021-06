WSJ: Trumpova firma a její finanční ředitel budou ve čtvrtek obviněni

Manhattanský prokurátor Cy Vance zítra vznese obvinění proti firmě Trump Org bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jejímu finančnímu řediteli Allenu Weisselbergovi, píše deník WSJ. Tříleté vyšetřování se zaměřilo na daňové podvody.

Obviněn ale nebude podle vyjádření exprezidentova právníka Rona Fischettiho sám Donald Trump.

Weisselberg podle dosavadních zjištění médií odmítl s vyšetřovateli spolupracovat.

Ti zjišťovali, zda se Weisselberg a další zaměstnanci vyhýbali placení daní, které dostali jako bonusy od Trump Org. Dostávali například auta, byty či hrazení nákladného školného v soukromých školách.

Pokud by se prokurátorovi podařilo prokázat, že vedení Trump Org se placení daní vyhýbalo systematicky, mohli by jej obvinit z více trestných činů, protože by potom šlo o organizovaný systém, upozorňuje deník.

Sám Weisselberg na informace zatím nereagoval. Donald Trump dříve v týdnu prohlásil, že obvinění obsahují „věci, které jsou standardní praxí v americké byznys komunitě a v žádném případě nejsou zločinem.“ (Wall Street Journal)