Svět nebyl na pokraji války kvůli incidentu s britskou lodí, tvrdí Putin

Ruský prezident Putin nevěří, že svět byl na pokraji třetí světové války, když došlo k incidentu s britskou válečnou lodí u břehů Krymu. „I kdybychom tu loď potopili, je těžké představit si svět na prahu třetí světové války,“ řekl doslova v online rozhovoru s ruskými občany.

„Protože ti lidé vědí, že z té války by nemohli vyjít vítězně“ prohlásil ruský lídr na adresu Britů a Američanů. Zdůraznil, že to „oni“ se přiblížili k „našim“ břehům, vpluli do „našich teritoriálních vod“ a znevážili tak vůli obyvatel Krymu (ukrajinský poloostrov anektovaný v roce 2014 Ruskem) stát se součástí Ruské federace.

23. června byla britská válečná loď Defender plující v Černém moři podle oficiálního sdělení Moskvy varována několika výstřely i shozením několika bomb před pokračováním plavby do ruských teritoriálních vod. Britské ministerstvo obrany zprávy o varovné střelbě popřelo, stejně jako informaci o shozených bombách v blízkosti jeho válečné lodi. (Vědomosti)