– Málo možností, hodně frustrace. Pro dvacátníky se vlastní bydlení stává nedostupným snem

– Cristovao: Mlácení ani extrémní komentáře mě už nesložily. Nejhorší bylo být dítětem, které sem prý nepatří

– Mladí se ptají o koronaviru, my odpovídáme: škola, cestování i splín z pandemie

– Ten, co shodil afro a odstoupil. Jak kauzu Feri vidí náctiletí?

– Jediný opravdový důvod, proč se učit fyziku

– Miluj se i v dešti střel a víru temného větru (lekce z korejské popkultury nejen pro teenagery)

– K volbám chodí, ale v politickou změnu nevěří. Prvovoličům strany neumí nic nabídnout

– Univerzita, nebo sportovní kariéra? Talentované Čechy lanaří do USA díky stipendiím

– Knihy k čekání na to, až nás dostihne duše. Četba pro mládež na léto

– Z démonizované zábavy se stalo akademické odvětví. Vysoká škola dá vývojářům čas o hrách přemýšlet

– Před olympiádou si zlomila nohu. Na všem špatném se snažím najít výhodu, nevzdává se gymnastka

Ilustrace: Petr Polák