Zastupitelka Prahy 4 Zykánová (TOP 09) rezignovala na mandát, nechtěla spolupracovat s SPD

Koalice v největší pražské části Praha 4 je velice křehká, proti opozici má navíc jen jeden hlas. Nyní o něj ale přišla. Zastupitelka Jitka Zykánová (TOP 09) totiž dnes rezignovala na mandát. Nechtěla již dále spolupracovat s SPD.

Zykánová měla problém hlasovat s SPD již před třemi měsíci, když Deník N zjistil, že koalice na Praze 4 se opírá o hlas zastupitelky Cingrošové, která přešla z ODS do pravicovějšího hnutí. V té době zastupitelka prohlásila, že nebude hlasovat s SPD. Nicméně problém se za tu dobu nijak nevyřešil.

„Očekávám, že po mně nastoupí nějaký náhradní zastupitel a postaví se k tomu konstruktivněji než já,“ řekla Zykánová Deníku N. Situace ji mrzí, nicméně po několika měsících se její požadavky nevyplnily.

„Před minulým zastupitelstvem sice rezignovala na post předsedkyně komise pro kulturu a náboženské společnosti, ale stále zůstává v redakční radě Tučňáku (místní časopis, pozn. red.) a ještě jsem zjistila, že je ve školní radě základní školy. Tyto moje požadavky jsou dlouhodobě ignorovány a nemůžu se s tím smířit, protože být v koalici s SPD je pro mě dno,“ vysvětlila Zykánová.

Zároveň nechtěla poškodit stranu; když původně uvažovala o variantě, že by opustila zastupitelský klub, spolustraníci jí to rozmluvili, protože by koalice přišla o hlas. „Bylo mi naznačeno, že by bylo fér odejít,“ zmínila Zykánová. Zopakovala, že nechce být v koalici s SPD, a jelikož nebyl výhled na řešení této situace, odhodlala se k odchodu ze zastupitelstva.

Deník N oslovil s dotazy vedení TOP 09; její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová před časem zmínila, že kolegové z pražské TOP 09 situaci řeší.

Místostarosta Michal Hroza (TOP 09) Deníku N řekl, že informaci o rezignaci na mandát od Zykánové dostal teprve před chvílí a očekává, že jí v zastupitelstvu někdo nahradí. Jejímu odchodu příliš nerozumí, protože poslední dvě zasedání zastupitelstva podle něj ukázala, že koalice se neopírá o jeden hlas, ale byla větší shoda na hlasovaných bodech.