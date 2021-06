Esej Petra Fischera: Starý svět se hroutí, a nový ještě nepřišel. A tak se zjevují desítky stovky nových proroků, aby zachránily svět. Ale který je ten pravý? Ten, co dělá největší show, nebo ten, co chce vrátit do hry politický rozum, který se už dávno vymkl z kloubů a marně hledá pevnou půdu pod nohama?