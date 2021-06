Nakažlivější varianta koronaviru delta, kterou poprvé zaznamenali vědci v Indii, se v Německu dále šíří. Její podíl na nově infikovaných činí podle posledních dostupných dat 35 procent, oznámil šéf Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler.

S ohledem na to, že jsou ale tato data již několik dní stará, odhaduje Wieler aktuální podíl této mutace na nových nákazách už zhruba 50 procent. V druhém červnovém týdnu to bylo 15 procent.

Delta je podle Wielera ještě nakažlivější než varianta alfa, prvně registrovaná v Británii. Šíří se podle něj zejména mezi neočkovanou populací. Ředitel RKI proto očekává, že denní počty nově nakažených začnou brzy znovu stoupat. To že takzvaná sedmidenní incidence v Německu nadále klesá, přičítá úbytku případů varianty alfa.

Bavorský premiér Markus Söder dnes podle agentury Reuters řekl, že do léta bude varianta delta v Německu převládat. „Ignorovat variantu delta by bylo vážnou chybou,“ dodal s tím, že nikdo by neměl předpokládat, že problémy s nakažlivější mutací odezní samy od sebe. V této souvislosti vyzval Söder k očkování ty občany, kteří tak dosud neučinili. Na 54 procent obyvatel Německa již dostalo alespoň jednu dávku covidové vakcíny, zhruba 35 procent je plně očkovaných.

RKI za uplynulý den ohlásil 219 nových případů koronavirové nákazy a osm úmrtí spojených s covidem-19, přičemž před týdnem to bylo 346 nových infekcí a deset zemřelých. V zemi s 83 miliony obyvatel registruje RKI od začátku epidemie bezmála 3,73 milionu nakažených a 90 762 zemřelých s covidem-19.

Celkový počet infikovaných za posledních sedm dní na 100 000 obyvatel klesl na hodnotu 5,6. Předchozí den byla incidence 5,7, o týden dříve 8,6. Sedmidenní reprodukční číslo bylo v neděli večer na hodnotě 0,79. Znamená to, že 100 infikovaných v průměru nakazí dalších 79 lidí. Pokud je reprodukční číslo delší dobu nižší než jedna, epidemie ustupuje. (ČTK)