Koalice Pirátů a STAN by ve volbách získala 24 procent, druhá by skončila koalice Spolu s 23,5 procentem. Hnutí ANO by bylo třetí s 21,5 procentem, SPD čtvrtá s 12,5 procentem. Nad pětiprocentní hranicí by skončila ještě Přísaha se šesti procenty, vyplývá z průzkumu Kantar pro ČT.