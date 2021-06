V Londýně zasahuje zhruba 70 hasičů u požáru na trati u stanice metra Elephant a Castle. Nad místem se vznáší oblaka dýmu. (BBC)

#BREAKING: Emergency services responding to reported fire and explosion at Elephant and Castle station in Londonpic.twitter.com/zmlfAMYZ7q

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 28, 2021