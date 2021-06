Velvyslanectví USA kvůli ruským sankcím přestane poskytovat konzulární služby

Velvyslanectví Spojených států nebude schopné od 1. srpna poskytovat v Rusku konzulární služby kvůli nedostatku personálu, oznámil podle listu Kommersant americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan.

Deník připomněl, že od 12. května poskytuje americké velvyslanectví své služby pouze americkým občanů a od tohoto dne je pozastaveno vydávání nediplomatických víz Rusům.

Sullivan rozhodnutí vysvětlil tím, že Rusko zařadilo USA na seznam nikoliv přátelských zemí, a kvůli tomu zakázalo velvyslanectví zaměstnávat občany Ruska či třetích zemí. „Po 1. srpnu bude zde u nás pracovat velice málo lidí, a proto nemůžeme poskytovat konzulární služby, které, jak vím, jsou zapotřebí jak Američanům, tak Rusům,“ řekl Sullivan nezávislé televizi Dožď. Konzulát podle něj není s to zpracovávat žádosti o víza. Pozastavení konzulárních služeb podle velvyslance vážně postihne rodiny a podniky jak na ruské, tak americké straně.

Velvyslanec doufá, že se diplomatické zastoupení bude moci vrátit k normální práci na základě červnové schůzky prezidentů obou zemí v Ženevě. Tento týden by se měl sejít s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem a jednat s ním o práci velvyslanectví v podmínkách restrikcí.

Kommersant připomněl, že Rusko sestavilo seznam nikoliv přátelských zemí na pokyn prezidenta Vladimira Putina. Zařadilo na něj zatím jen USA v reakci na americké sankce a Česko kvůli obviněním, že Rusko zavinilo výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014. Kreml po summitu prezidentů Vladimira Putina a Joea Bidena prohlásil, že zatím nevidí důvod pro vyřazení USA ze seznamu. Výsledkem summitu bylo, že se velvyslanci USA v Rusku Sullivan a Ruska v USA Anatolij Antonov vrátili k práci na velvyslanectvích, odkud byli povoláni na konzultace.

Oba diplomaté svoje posty opustili v předchozích měsících vzhledem ke zhoršujícím se vztahům obou jaderných velmocí. Antonov vyrazil zpět do Moskvy nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru s televizí ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za „zabijáka“, a obvinil Moskvu z vměšování do amerických prezidentských voleb. Ta to však popírá. Washington následně uvalil na Moskvu nové sankce a země si navzájem vyhostily část diplomatů, načež svůj úřad opustil i Sullivan a zamířil zpět do Washingtonu. (ČTK)