Část nigerijských islamistů z Boko Haram se připojila k Islámskému státu

Skupina bojovníků nigerijské islamistické skupiny Boko Haram přísahala věrnost dosud znepřátelené africké odnoži Islámského státu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na video zachycující přísahu.

Zda tím končí nepřátelství mezi boko Haram a Islámským státem v provincii Západní Afrika (ISWAP), ale podle Reuters není jisté.

Podle OSN zemřelo v severovýchodní Nigérii za 12 let v důsledku boje islamistů nebo humanitární krize, kterou boje vyvolaly, 350 000 lidí.

O možnosti změny poměrů mezi islamistickými teroristickými skupinami se hovoří od květnové smrti vůdce Boko Haram Abubakara Shekaua. Podle Reuters by přísaha mohla naznačovat, že se ISWAP snaží získat kontrolu nad činností radikálů v severovýchodní Nigérii, kde Boko Haram působí. Odborníci soudí, že kdyby obě skupiny spojily síly, mohly by začít útočit na nigerijskou armádu.

Video ale podle některých expertů nedokazuje, že se Boko Haram chce k ISWAP připojit jako celek. Zachycuje skupinu ozbrojených mužů v buši, někteří hovoří do kamery. „Spojíme se k boji proti bezvěrcům. To, co bude následovat teď, když jsme jednotní, překoná vše, co se dělo dříve,“ říká jeden z nich v dialektu Hausů.

Bulama Bukarti z Ústavu globálních změn Tonyho Blaira video považuje za propagandu, protože nezachycuje žádného vůdce Boko Haram. „Myslím si, že je Boko Haram stále hodně rozdělená a že budou bojovat mezi sebou navzájem,“ řekl Bukarti. (ČTK)