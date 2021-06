Prezident Miloš Zeman by nechtěl, aby se Česko „pletlo“ do záležitostí Maďarska. Důvodů je hned několik, kromě toho, že to považuje za politickou chybu. Řekl to v souvislosti s kritizovaným maďarským zákonem.

Zákon zakazuje mezi mladými lidmi do 18 let šíření materiálů zobrazujících homosexualitu.

„Plést se do jakýchkoli záležitostí členské země EU je hrubá politická chyba, protože každá země má něco, za co se dá kritizovat,“ řekl Zeman. (CNN Prima News)

