České přípravy na předsednictví v Evropské unii mají podle opozičních politiků zpoždění a vláda je podceňuje. Představitelé opozičních stran to připisují premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Premiér si podle nich s ohledem na letošní sněmovní volby není jistý, zda předsednictví bude „jeho“. Babišovu motivaci podle nich snižuje i to, že roli premiéra předsednické země oproti minulosti upozadilo vytvoření funkce předsedy Evropské rady.

Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra míní, že přípravy mají zpoždění. „Myslím, že Andrej Babiš to osobně podceňuje,“ sdělil Vondra ČTK. Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku, rozpočet má činit zhruba 1,24 miliardy korun, tedy třetinu proti předchozímu předsednictví v roce 2009. „Bude třeba o něco víc prostředků na personální zajištění kvalifikovaných odborníků,“ míní Vondra.

Také podle pirátského poslance Františka Kopřivy kabinet přípravy podceňuje. „Jde přitom o velkou příležitost, kdy se ČR může podílet na řešení celoevropských, tedy i českých problémů a prosazovat své konkrétní návrhy,“ míní. Předsednictví chápe i jako příležitost, jak v Česku zlepšit povědomí o fungování EU a zlepšit image ČR v Evropě. Koalici Pirátů a STAN vadí navržené personální zajištění. „Je žalostné, současná vláda počítá jen asi s polovičními kapacitami oproti minulému českému předsednictví či předsednictvími srovnatelně velkých států,“ uvedl Kopřiva.

Místopředseda STAN Radim Sršeň považuje nedostatečné personální zajištění hlavní problém. „V tuto chvíli je to přibližně 50 lidí podstav pod průměrem posledních předsednictví obdobně velkých i menších zemí,“ uvedl Sršeň. Podle Kopřivy by měl kabinet rozpočet odpovídajícím způsobem navýšit. „Nejsme pro žádné bohapusté rozhazování, ale každá koruna investovaná do předsednictví se nám mnohonásobně vrátí,“ doplnil Sršeň.

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) z rozpočtu i zpoždění vyvozuje, že Babišovi se do příprav moc nechce. „Přitom předsednictví je výjimečnou možností prosazovat české zájmy ve složitém organismu EU,“ sdělila Konečná ČTK. Babiš si podle ní možná není jist, zda bude předsednictví „jeho“. „Výsledek voleb lze jen těžko předjímat, ale neměl by se chovat jako ‚po mně potopa‘, což mi jeho dosavadní postoj k předsednictví připomíná,“ dodala. Kvůli chybějícím penězům podle ní hrozí, že se nestihne včas připravit dostatek lidí. „I kdyby nová vláda peníze následně doplnila, bude již pozdě. Zkušeného vyjednavače z ulice nezískáte,“ míní.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) přípravy předsednictví nesleduje, sdělil ČTK předseda hnutí Tomio Okamura. „Jde o formální divadlo které má malým zemím, jako je ta naše, dát falešný pocit, že jsou v EU nějak důležité. Jedinými tématy, které pro Brusel máme, je odmítnutí nového migračního paktu EU, odmítnutí přijetí eura v ČR a odchod ČR z EU,“ uvedl.

Babiš se tento týden ohradil proti kritice ekonomů a dalších osobností ohledně příprav předsednictví. Signatáři, kteří kabinetu vyčítali rozpočet, ale i to, že předsednictví nevěnuje dostatečnou pozornost, se podle premiéra chtějí politicky zviditelnit. Za důležité označil, aby téma předsednictví a ČR reprezentovali schopní lidé. Není podle něj potřeba utratit dvojnásobek peněz na „něco, co ani nepotřebujeme.“ (ČTK)