💥@alafpolak1 WINS THE 1️⃣st STAGE OF THE #TDF2021 AND TAKES YELLOW! 💛🏆

💥 @alafpolak1 REMPORTE LA 1️⃣ère ETAPE DE CE #TDF2021 ET S'EMPARE DU @MaillotjauneLCL ! 💛🏆 pic.twitter.com/pD5GsvHhmO

— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021