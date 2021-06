Dneškem se uvolňují další opatření v oblasti kultury, obchodů či služeb

V Česku se uvolňují některá další opatření proti šíření koronaviru, týkají se například kultury či obchodů a služeb. V provozovnách smí ode dneška být jeden zákazník na 10 metrů čtverečních prodejní plochy při dvoumetrových rozestupech.

Důvodem pro změnu termínu na chystané uvolnění opatření z 1. července na 26. června byla podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha podmínka testování dětí před odjezdem na dětské tábory. „V opatření je obsažena i úprava testování na dětské tábory, ty se ale začínají konat již před 1. červencem. Proto jsme posunuli účinnost opatření,“ sdělil ministr Vojtěch.

Od soboty 26. června nastávají změny v obchodech, restauracích i ve službách. V prodejnách bude moci být nově jeden zákazník na 10 metrů čtverečních (dosud to bylo na 15 metrů čtverečních). V klubech a barech je povolená živá hudba, zatím však ne tanec.

Provozovatelé kadeřnictví nebo masážních či kosmetických salonů už nebudou muset poskytovat službu jen jednomu zákazníkovi a nebudou mít povinnost klienty evidovat a kontrolovat, zda jsou očkovaní nebo testovaní. Kapacita wellness center a bazénů se zvýší na 75 procent. (ČT24, Business Info)

Hromadných akcí se bude smět účastnit větší počet osob, a to až 5000 venku a 2000 uvnitř. Ruší se také zákaz propagačních akcí. Tato opatření by měla zůstat v platnosti po delší dobu, upravovat by se mohla při změně epidemické situace. Respirátory v hromadné dopravě a vnitřních prostorech jsou nadále povinné.

Nové podmínky platí pro holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária či kosmetické, masérské a obdobné regenerační služby, stravovací služby a společenské kluby, nákupní centra, tržnice, ubytovací služby, lázeňskou a rehabilitační péči, vnitřní sportoviště, bazény, výstavní prostory, zoologické i botanické zahrady, hrady a zámky a další historické a kulturní objekty, vzdělávací a volnočasové instituce či pro veřejné i soukromé hromadné akce. Kompletní znění mimořádného opatření je k dispozici na webu vlády.