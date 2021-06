Expolicista Chauvin si za vraždu Floyda odsedí 22,5 let. „Doufám, že to přinese kýžené uzavření“, prohlásil

Bývalý policista Derek Chauvin dostal za vraždu Afroameričana George Floyda 22,5 let vězení. Pětačtyřicetiletý Chauvin usmrtil Floyda tím, že mu klečel na krku, když byl spoutaný, čímž mu zabránil v přívodu kyslíku.

Policista Derek Chauvin byl vinen ve všech třech bodech obžaloby. Obžaloba navrhovala 30 let, obhajoba podmínku. Hrozilo mu až 40 let. Foto: USA TODAY NETWORK, Reuters

V praxi ale ve vězení nejspíš stráví 15 let, protože po dvou třetinách trestu může podle minnesotské legislativy požádat o propuštění.

„Chtěl bych uznat bolest, jakou vaše rodina cítí,“ řekl soudce Peter Cahill zástupcům Floydovy rodiny, kteří přišli do soudní síně Hennepinského soudu v centru Minneapolis. Zakázal mu do konce života vlastnit zbraň.

U soudu vystoupila i Chauvinova matka, která se dosud na veřejnosti neobjevila. Popsala, jak byla vždy na svého syna – policistu hrdá a jak se její život změnil, když byl obviněn z vraždy George Floyda.

„Je to dobrý muž,“ řekla a odmítla, že by byl rasistou. „Budu tě vždycky podporovat, Dereku,“ slíbila mu v soudní síni.

Dojemné vystoupení sledoval Chauvin sedící opodál ve světlém obleku a roušce na obličeji, ale neukázal žádnou reakci.

Soudce Peter Cahill vyslechl i Floydovy bratry Philonese a Terrence. Ti popsali, jaký dopad měla jeho smrt na rodinu. „Žádáme vás o nejvyšší trest,“ apelovali na soudce.

Řekla bych mu, že ho mám ráda

Nejemotivnější vystoupení ale soudní síni přinesla Floydova sedmiletá dcera Gianna. „Pořád se na něj ptám. Kdybych s ním mohla mluvit, řekla bych mu, že ho mám ráda a že se mi po něm stýská,“ řekla ve videozáznamu.

Eric Nelson, právník obhajující Chauvina navrhl, aby mu soudce udělil pouze podmínku. Obžaloba naopak požadovala třicet let a Matthew Frank, právník zastupující Floydovu rodinu, zdůraznil, že expolicista Chauvin podle něj zneužil svoji funkci.

Promluvil také samotný Derek Chauvin, vůbec poprvé během celého procesu. Vyjádřil soustrast rodině George Floyda s tím, že doufá, že jí verdikt přinese „kýžené uzavření“.

Na místě před obchodem Cup Foods, kde Chauvin Floyda zabil, se shromažďovali lidé v očekávání verdiktu. Několik desítek lidí stálo i před budovou soudu a skandovalo slogan „Black Lives Matter“. Podle prvních reakcí jsou lidé výší trestu zklamáni, protože očekávali sazbu požadovanou obžalobou, tedy třicet let.

Soudce vzal při určení výše trestu v potaz mimo jiné i to, že Chauvin dosud vedl bezúhonný život. V historii Minnesoty je teprve druhým policistou odsouzeným za vraždu zatýkaného člověka, a prvním bělošským policistou vůbec.

Chauvin zároveň čelí ještě obvinění ze dvou dalších trestných činů na federální úrovni a je proto možné, že se mu může čas ve vězení ještě prodloužit.

„Je to důležitý verdikt pro naši zemi, který může přinést konkrétní změnu,“ reagoval hlavní státní zástupce Minnesoty Keith Ellison. „Vyzývám členy Kongresu, aby schválili v co nejsilnější podobě Zákon George Floyda o policejní reformě. Potřebujeme ho.“

Rozsudkem o výši trestu přišel více než rok poté, co 25. května 2020 tehdejší policista Chauvin při zatýkání George Floyda spoutal a klečel na jeho krku po dobu více než 9 minut. Floydova smrt pak vyvolala celosvětové protesty. Proces s Chauvinem začal 8. března.

„Je to nejdelší rozsudek, ale není to spravedlnost. Spravedlivé by bylo, kdyby George Floyd byl stále naživu. Nemáme co slavit, ale můžeme děkovat bohu. Bohu a aktivistům, kteří pochodovali v ulicích a nepřestali,“ řekl černošský vůdce reverend Al Sharpton, který vystoupil před shromážděnými lidmi u budovy soudu.

Floydova rodina dostala mimosoudní vyrovnání od vedení města Minneapolis ve výši 27 milionů dolarů.

Chauvinovi bude v době, kdy bude smět vězení poprvé opustit, šedesát let. Více o rozsudku jsme psali zde. (Star Tribune)