Teplota v Maďarsku dnes dosáhla na 40 °Celsia. Je to poprvé, kdy meteorologové takovou teplotu v červnu naměřili. (Idokep)

40°C in Hungary 🇭🇺 has never been observed in reliable recorded history for the month of June, until now.

