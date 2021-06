Police požádala veřejnost, aby jí poskytla záznamy, které mohou přispět k objasnění incidentu v Teplicích. Vlastní záznamy ani záběry z kamer nemá.

„Policisté neodebírali žádné mobily a nic nemazali. Pokud by k tomu došlo, byl by to exces,“ ředitel KŘP Ústeckého kraje Jaromír Kníže na tiskové konferenci. Reagoval na zprávy médiích, že policie údajně manipulovala s obrazovými záznamy, na nichž byl zachycen incident.