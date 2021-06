Volný a Bojko už ve Sněmovně nebudou sedět za plexisklem

Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko už nebudou sedět za plexisklem. Vedení Sněmovny ho nechalo odstranit, protože bránilo v pohybu kolemsedícím poslancům. Ti nyní chtějí situaci řešit změnou jednacího řádu.

Poslanec Lubomír Volný. Foto: ČTK

Mluvčí Sněmovny Martina Lustigová Deníku N sdělila, že plexisklo bylo instalováno v době „nejvypjatějších epidemiologických týdnech při jednání Poslanecké sněmovny“, kolem poslanců, kteří nenosili ochranné roušky. Ohrádka byla podle ní vybudována na žádost kolemsedících.

„Nyní vydal předseda Poslanecké sněmovny pokyn, aby plexisklo bylo odstraněno, protože ho tam už nikdo z těch, kteří o ně původně žádali, nechce,“ vysvětlila Lustigová.

Dodala, že odstraněné plexisklo pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny uložili tak, aby případně mohlo být opět použité.

Jedním z těch, kterým plexisklo vadilo, byl šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek. „V situaci, kdy je tam plexisklo a je vedro a člověk se musí dostat na svoje místo a k tomu musí zvedat další dva lidi a ještě musí fungovat v rámci jednacího sálu, tak je to velmi nepohodlné. Zaměřujeme se na to, abychom tuto záležitost vyřešili schválením disciplinární novely jednacího řádu, která je tam načtená a která by měla usnadnit projednávání přestupků, aby všichni poslanci dodržovali pravidla, která platí pro občany,“ řekl Deníku N Michálek.

Přiznal, že v minulosti chtěli, aby dvojice poslanců byla oddělená, ale řešení s plexisklem ve výsledku podle něj oddělilo od ostatní pirátské poslance, protože nemohli v jednacím sále chodit bez omezení.

Plexisklo podle něj bylo nainstalované na jeho lavici a na lavice kolegů, kteří seděli za Volným a Bojkem. Proto se Michálkovi nedařilo dostat se do lavice bez toho, aby zvedal další poslance. S ohledem na to, že se epidemiologická situace se zlepšila, rozhodli se řešit věc disciplinární novelou, u které se očekává, že ji poslanci stihnou schválit do konce volebního období.

„Jsme dohodnutí, že to nikdo vetovat nebude,“ uzavřel Michálek.