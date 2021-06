Ve Washingtonu se zřítila lávka pro pěší, na místě je několik zraněných. Pád zablokoval dálnici 295 v obou směrech. Čtyři lidé byli převezeni do nemocnice, ale policie neví o nikom, kdo by byl v suti zasypaný. (CNN)

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe

— DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021