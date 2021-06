Ministr: Epidemie koronaviru v Praze stagnuje až mírně roste

Epidemie koronaviru v Praze stagnuje až mírně roste, v ostatních regionech klesá. Na dnešním jednání sněmovního zdravotního výboru to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nových případů za týden na 100 000 obyvatel je v metropoli 17,2, zatímco celostátní průměr je 7,5. V ostatních regionech je situace klidná, druhý nejhorší Liberecký a Jihočeský kraj mají incidenční číslo devět.

„Asi to není tak, že bychom z toho dělali teď nějaké zásadní závěry, ale je to třeba zmínit,“ řekl poslancům Vojtěch.

Pokles v Praze se zastavil, zatímco mezi prvním a druhým červnovým týdnem byl pokles téměř 40 procent, o týden později to bylo 27 procent navíc. Nových případů jsou desítky denně.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se odhaduje na asi 1,22. „Za ten nárůst v Praze jsou zodpovědné zejména mladší ročníky,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Ve skupině 16 až 19 let je incidence na 100 000 obyvatel v Praze 31,5 a v celé ČR 12,9, u starší skupiny 20 až 29 let je to v Praze 59,9 a v celé zemi 15,6.

„Je to trochu déjà vu. Takhle přesně se ta Praha chovala i minulé léto,“ řekl Dušek. „Každý má hned prvoplánovou interpretaci, že v Praze se otevřelo velké množství barů a nakazí se tam lidé. Možná je to pravda, ale potvrdit to v tuto chvíli nemohu,“ dodal. Už loni byla Praha několikrát nejhorším regionem, odborníci ale upozorňovali, že hlavní města všude na světě mají i při poklesu víc případů než jiné oblasti.

Z dlouhodobého pohledu virová zátěž podle Duška ve všech regionech klesá. Řada okresů zachytí jednotky pozitivních případů denně. Další prudký pokles podle něj nelze očekávat, protože hodnoty jsou velmi nízké. Krátkodobě může v regionech narůstat i reprodukční číslo.

„Připravme se na to, že virus nezmizí, v populaci zůstane, takže přes léto budeme vidět nějaká ohniska a lokální nákazy. Je potřeba to jenom sledovat, abychom si nevyrobili do podzimu někde nějaký potenciální problém nekontrolovaného šíření nákazy,“ dodal. (ČTK)