Sněmovna dala šanci návrhu vlády na zvýšení důchodů o 300 korun

Sněmovna dala šanci vládnímu návrhu na dodatečné zvýšení důchodů od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Předlohu nyní posoudí ve zkrácené lhůtě sociální výbor. Jednání provázela vyostřená diskuse mezi zástupci vládních stran a koalicí Spolu.

Schůzi sněmovny zahájila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) projevem, kde kritizovala opozici za to, že zpochybňují růst důchodů. „Investice do důchodů je investice do lidské důstojnosti. Nenechte si namluvit, že jste tu na obtíž,“ promluvila ministryně k seniorům. Opozici vzkázala, že by měla začít se škrty u sebe. Tím je vyzvala pro schválení zmražení platu ústavních činitelů.

Kritiku novela schytala naopak od koalice Spolu. Poslanec Jan Bauer vládní návrh označil za kupování voličů, podobně jako prosincové rouškovné. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila na fakt, že finanční problémy způsobené nedostatkem úspor ve státním rozpočtu pocítí i dnešní senioři během svého života.

Poslankyně za sociální demokracii Alena Gajdůšková návrh podpořila slovy, že senioři svůj důchod utratí, čím pomůžou ekonomice a tato investice se tedy vyplatí více než do výstavby dálnic a předražených zakázek.

Jednání doprovázela na návrh poslankyně Jany Černochové (ODS) minuta ticha za uctění zesnulého válečného veterána Tomáše Loma.