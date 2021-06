Exnáměstek Závodský uspěl se správní žalobou proti svému odvolání v roce 2017

Bývalý náměstek ministerstva financí Ondřej Závodský uspěl se správní žalobou proti svému odvolání z funkce v roce 2017, k němuž došlo na základě nové systemizace krátce po nástupu ministryně Aleny Schillerové (ANO) do čela resortu.

Podle pražského městského soudu státní tajemník Závodského odvolal dříve, než nabyla účinnosti příslušná systemizace schválená tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO). Tajemník jej odvolal 27. prosince 2017, systemizace byla účinná až od 1. ledna 2018. Soud tak zrušil rozhodnutí, kterým sekce pro státní službu ministerstva vnitra potvrdila rozhodnutí státního tajemníka odvolat Závodského. Proti verdiktu je možné bránit se pouze kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

„Jsem nesmírně rád, že soudy vyslechly naše argumenty, zároveň jsem si vědomý toho, že je to první krok na cestě ke spravedlnosti. Budu se těšit, že snad i další justiční stupně najdou stejné pochopení pro naši argumentaci,“ řekl pro Deník N Závodský.

Podle právníka se ale neřešilo u soudu to zásadní, a to že systemizace byla podle jeho názoru účelová. „Z tohoto hlediska mě to skoro mrzí, ale možná, že se v budoucnu ukáží jiné příležitosti,“ dodal.

Na financích pracoval jako náměstek pro oblast majetku státu a regulaci hazardních her od roku 2014, do funkce jej dosadila KDU-ČSL.