Slovensko nevyužité vakcíny Sputnik V prodá nebo daruje. Země nakoupila 200 tisíc dávek, přihlásilo se o ně zhruba 22 tisíc lidí. Vakcíny by mohly jít do Argentiny, Bosny a Hercergoviny, Černé Hory, Severní Makedonie či do Albánie. (Denník N)