Olympijský tým Ugandy musí v Japonsku do karantény, rozhodly tamní úřady. Minulý týden měl jeden ze členů výpravy při příletu do dějiště her pozitivní test na covid-19. Sportovci mají zůstat v izolaci v hotelu do 3. července.

Cestující, kteří přiletí do Japonska, musí do dvoutýdenní karantény, pro olympijské týmy ale stejné podmínky neplatí. Atleti se musí před odletem i po příletu do země otestovat, opakovaně testováni pak budou i nadále.

Devítičlenný olympijský tým Ugandy přiletěl do země pět týdnů před zahájením her jako druhý po australských hráčích softballu. Pozitivní test se prokázal u jednoho z trenérů navzdory tomu, že všichni členové afrického týmu mají za sebou očkování proti covidu-19 a před odletem měli negativní test. Pozitivně testovaný člen výpravy byl izolován, zbylí sportovci stráví karanténu v hotelu v Ósace.

Pořádání her v době trvající pandemie je podle některých kritiků příliš riskantní, organizátoři i japonská vláda ale trvají na tom, že hry mohou proběhnout bezpečně. (AFP)