Soud podmíněně propustil Kottovou z kauzy Rath

Soud podmíněně propustil na svobodu Kateřinu Kottovou, která byla zapojená do korupční kauzy středočeského exhejtmana Davida Ratha. Odseděla si polovinu z šestiletého trestu.

Soud podle mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzany Barochové vycházel z přístupu odsouzené k výkonu trestu, ze zpráv věznice nebo z lékařské zprávy o zdravotním stavu jejího otce, o kterého se má starat.

Kottová si celkem odseděla tři roky. Do vězení nastoupila v říjnu 2019, do trestu se jí ale započítalo také 16 měsíců vazby z let 2012–2013. (iDnes)