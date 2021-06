Světová zdravotnická organizace (WHO) zřídí v Jihoafrické republice středisko, jež pomůže chudším zemím získat licence a znalosti k výrobě vakcín proti covidu-19. Afrika zatím naočkovala zhruba dvě procenta ze svých 1,3 miliardy obyvatel.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, jehož země je v Africe epidemií covidu-19 nejvíc postižená, to označil za historický krok k získání život zachraňující technologie.

Centrum umožní africkým společnostem začít do devíti až 12 měsíců vyrábět vakcíny typu mRNA, což je například očkovací látka firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Podle WHO se k programu zatím připojily dvě jihoafrické společnosti Afrigen Biologics a Biovac a WHO vyjednává také o možné účasti firem Pfizer a Moderna.

„Změníme tím pověst Afriky coby místa nemoci a nedostatečného rozvoje,“ řekl Ramaphosa, který se spojil s účastníky tiskové konference WHO videotechnikou.

WHO delší dobu vybízí bohaté státy, aby se s těmi chudšími podělily o technologii výroby vakcín.

V Africe nakažených stále přibývá, minulý týden se počet nových případů zvýšil skoro o 40 procent.

„Jsem rád, že dnes mohu oznámit, že WHO vyjednává s konsorciem společností a institucí o vytvoření centra, v němž se budou předávat technologické postupy a které bude v Jihoafrické republice,“ řekl na tiskové konferenci ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jeho organizace ve svém prohlášení připravované pracoviště označila za školicí zařízení. (ČTK)