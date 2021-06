Z jedné krize se jejich země nestačila dostat a už se valí druhá. Mladí Španělé jsou první v nezaměstnanosti v rámci EU a vystřídali důchodce coby generace nejohroženější chudobou. Jaké to je být mladým člověkem v zemi, v níž je každý třetí do 29 let nezaměstnaný?