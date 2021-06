Volby by nyní vyhrála koalice Pirátů a STAN, podle modelu Data Collect pro ČT by získala 25,5 procenta hlasů. Pozice ANO a koalice Spolu jsou vyrovnané – hnutí premiéra Andreje Babiše by volilo 20,5 procent lidí, Spolu 19,5 procenta voličů.