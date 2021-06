U Stonehenge se dnes ráno sešly stovky Britů, aby oslavily letní slunovrat. Lidé nedbali na varování úřadů, aby na místo necestovali s ohledem na opatření proti šíření covidu-19. Podle policie akce probíhala poklidně. (BBC)

Dozens of people ignored advice not to travel to Stonehenge for the summer solstice because of pandemic restrictions, British authorities say. Some scaled a low fence to climb inside the restricted area at the Neolithic monument. https://t.co/AOtvEp7O3W

— The Associated Press (@AP) June 21, 2021