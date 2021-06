Bývalá americká novinářka Kat O’Brienová popsala, že ji v roce 2002 znásilnil nejmenovaný hráč nejvyšší baseballové ligy. „Neřekla jsem o tom nejlepší kamarádce, sestře, matce ani nadřízené. Osmnáct let jsem to neřekla nikomu,“ podotkla. (New York Times)