Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov dnes podle agentury TASS odletěl zpět do Washingtonu. Moskva ho povolala na konzultace do vlasti v březnu, v době rostoucího napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Ruskem.

Američané tehdy reagovali stejným krokem a stáhly svého ambasadora. Na návratu velvyslanců do svých úřadů se tento týden dohodli prezidenti obou zemí na americko-ruském summitu v Ženevě.

„Letoun s ruským diplomatem na palubě odletěl v 09:18 moskevského času (08:18 SELČ – pozn. ČTK),“ napsala agentura TASS. S odvoláním na nejmenovaný zdroj podotkla, že Antonov bude v pondělí zpět na velvyslanectví ve Washingtonu.

Velvyslanec agentuře Ria Novosti sdělil, že se na své působiště vrací v optimistické náladě. „Je před námi mnoho práce. Počítám s pokrokem,“ nechal se slyšet Antonov.

Vztahy mezi oběma velmocemi v poslední době výrazně ochladly, zhoršily se mimo jiné poté, co americký prezident Joe Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda Vladimira Putina považuje za „zabijáka“. Ruský prezident tehdy reagoval slovy, že k rozpoznání zabijáka je zapotřebí, aby jím člověk sám byl. Následovalo stažení velvyslanců.

Putin dal na středeční tiskové konferenci v Ženevě najevo, že tento incident považuje za urovnaný a že se s Bidenem dohodli na brzkém návratu ambasadorů do úřadů, což je považováno za jeden z hmatatelných výsledků vrcholné schůzky. Prezidenti Ruska a Spojených států se ve středu setkali poprvé osobně od chvíle, co Biden nastoupil do prezidentského úřadu. (ČTK)