Kvůli novému zákonu by mohly ze školní výuky v Maďarsku zmizet hry anglického klasika Williama Shakespeara nebo básně antické autorky Sapfó, obávají se maďarští nakladatelé. Reagují tak na zákon zakazující šíření materiálů zobrazujících homosexualitu.

Podle nadace Thomson Reuters Foundation rovněž upozorňují, že směrnice by mohly omezit prodej těchto děl v knihkupectvích. Reagují tak na maďarský zákon, který mezi mladými lidmi do 18 let zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví.

Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács na obecnou kritiku zákona reagoval prohlášením, že se kabinet nebude „omlouvat za ochranu dětí“, píše Thomson Reuters Foundation. A dodává, že na dotaz týkající se vyjasnění nového zákona vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána zatím nereagovala.

Maďarští poslanci v úterý schválili návrh zákona, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Norma znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin a aktivisté či skupiny na ochranu lidských práv ji vnímají jako diskriminační vůči komunitě LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jiné sexuální orientace než heterosexuální a změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech nebo ve filmech a reklamách cílených na lidi mladší.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová označila nový maďarský zákon za znepokojivý a uvedla, že EK vyhodnocuje, zda směrnice neporušuje unijní právo. „Nikdo nesmí být diskriminován na základě sexuální orientace,“ uvedla šéfka komise.

Zákon ostře kritizovali aktivisté v Maďarsku i v zahraničí a přirovnávají ho k ruské právní normě, která v roce 2013 zakázala „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ mezi nezletilými. V pondělí proti němu protestovaly před budovou maďarského parlamentu tisíce lidí.

Je to zatím poslední krok Orbánovy vládnoucí nacionalistické strany Fidesz v oslovování konzervativců před volbami, které jsou plánovány na příští rok, podotýká Thomson Reuters Foundation. Připomíná, že vláda v nedávné minulosti zakázala adopce dětí homosexuálními páry anebo změny údajů o pohlaví v osobních dokladech. (ČTK)