Dohodu s pojišťovnami o úhradách uzavřelo 13 ze 14 oborů poskytovatelů zdravotní péče

Na úhradách z veřejného zdravotního pojištění pro příští rok se dohodlo 13 ze 14 oborů poskytovatelů zdravotní péče. Pojišťovny uzavřely dohodu také s nemocnicemi, dohodu nemají jen ambulantní specialisté.

Úhrady by měly meziročně vzrůst asi o čtyři procenta. Peníze navíc by měly jít hlavně do péče, navýšení platů se nepředpokládá, řekl po závěrečném jednání dohodovacího řízení ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle Vojtěcha je závěr dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče překvapivě úspěšný. Ambulantní specialisté, kteří k dohodě nedospěli, prezentovali zejména prostřednictvím zástupců České lékařské komory vyšší požadavky, konstatoval ministr. Podle něj ale nemohou počítat s tím, že jim ministerstvo zajistí lepší úhrady. Růst bude u nich stejný jako u ostatních oborů. Ze závěrů dohodovacího řízení ministerstvo vytvoří úhradovou vyhlášku, která stanoví výši úhrad a objem péče hrazené ze zdravotního pojištění pro příští rok. Vyjde do konce října ve sbírce zákonů.

Ambulantní specialisté žádali například navýšení úhrady v souvislosti s tím, že pečují o mnohé pacienty, kteří prodělali covid-19. Vadí jim také, že ostatní obory mají příjmy i z jiných zdrojů, třeba z dotačních titulů, nebo dostávají peníze z městských či krajských rozpočtů. „Nám nejde o to, abychom byli zvýhodněni oproti ostatním, ale aby se zohlednily všechny zdroje a byli jsme postaveni na roveň financování se zahrnutím všech zdrojů,“ řekl zástupce ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Peníze navíc mají jít podle Vojtěcha v příštím roce především na modernizaci péče či lepší dostupnost inovativních léků. „Platy v tuto chvíli neřešíme,“ uvedl. Asi čtyřprocentní navýšení podle něj vychází z návrhu ministerstva zdravotnictví zvýšit platbu za státní pojištěnce pro příští rok o 200 korun. To by mohlo do systému přinést 15 až 16 miliard korun navíc. O návrhu zatím vláda nerozhodla, v pondělí se kvůli tomu Vojtěch sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Už před závěrečným jednání Vojtěch na twitteru uvedl, že díky dohodám s pojišťovnami budou mít zubaři větší motivaci registrovat pacienty a ošetřovat je takzvaně na pojišťovnu. „Zubní péče se tak stane pro pacienty zase dostupnější. Také pacienti s náročnějšími diagnózami budou mít snazší přístup k ambulantní rehabilitaci,“ napsal.

Pojišťovny původně poskytovatelům zaručovaly stejné úhrady jako pro letošní rok, poté nabídku navýšily asi o čtyři procenta. „Dohoda pro příští rok je v rozumných mezích. Nárůst plateb je logicky nižší než v předchozích letech, nicméně je dost pravděpodobné, že v roce 2023 tlak na efektivitu ještě zesílí, pokud chceme, aby byl český systém udržitelný,“ napsal Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Svaz sdružuje šest menších pojišťoven mimo VZP. (ČTK)