Firma SUEZ v Plzni, kde po úniku chemikálií zemřeli dva lidé, zatím přesně neví, jak látky unikly. Zjišťuje, co se stalo. Nabídne pomoc rodinám zemřelých.

„Je mi nesmírně líto, že k havárii došlo. Instruoval jsem všechny kolegy, aby maximálně spolupracovali s policisty. Je naprosto nepřijatelné, aby se taková událost ještě někdy zopakovala, musíme teď co nejrychleji zjistit, co se přesně se na místě odehrálo,“ napsal v prohlášení generální ředitel společnosti Zdeněk Horsák. Poděkoval zároveň za rychlé nasazení všem záchranářům.

Mluvčí firmy Kateřina Kodadová potvrdila dopolední únik nebezpečných látek na bázi síry do jedné z provozních budov v čistírně odpadních vod v Plzni-Skvrňanech. „Přímo v budově byli v ten okamžik čtyři naši zaměstnanci. Dva z nich záchranáři resuscitovali a převezli je do plzeňské nemocnice, moc bychom si přáli, aby byli v pořádku. Bohužel musím také potvrdit, že zemřeli dva naši kolegové, kteří v čistírně pracovali,“ uvedla. Zdůraznila, že nikdo z obyvatel okolních domů kolem čistírny nebyl ohrožen a žádná nebezpečná látka se ani nedostala do kanalizace.

Firma SUEZ Česká republika je podle firemních webových stránek součástí skupiny SUEZ. V Česku působí v odpadovém hospodářství, ve vodárenství a v řešení pro úpravu pitné vody a odpadních vod. Ve využívání odpadů spolupracuje s průmyslovými podniky, městy a obcemi, sektorem služeb, s velkými i malými firmami. Ročně firma využije 145 000 tun odpadu, uvádí na svých stránkách. (ČTK)