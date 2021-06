Íránci dnes budou volit prezidenta na příští čtyři roky. Z původních skoro 600 uchazečů zůstali nakonec čtyři. Za favority jsou považováni ultrakonzervativec a šéf íránské justice Ebráhím Raísí a umírněný ekonom Abdolnáser Hemmatí. Více jsme psali zde.

Očekává se menší účast než při minulých prezidentských volbách v roce 2017 i při loňských parlamentních volbách, kdy nepřišlo k urnám 57 procent voličů. Vítěz nahradí dosavadního prezidenta Hasana Rúháního, který po dvou mandátech potřetí kandidovat nemůže.

Právo odevzdat hlas má 59 milionů Íránců starších 18 let. Kvůli epidemii koronaviru a ve snaze zabránit vytváření davů jsou volební hodiny prodlouženy podle agentury Reuters od 04.30 do 23.30 SELČ. Předběžné výsledky by mohly být začít zveřejňovány v noci, konečné mohou být známé během zítřka. Nezíská-li žádný kandidát nadpoloviční většinu, bude se konat 25. června druhé kolo. Prezident byl ve druhém kole ale od revoluce v roce 1979 zvolen pouze jednou.

Kromě prezidentského úřadu se bude rozhodovat i o obsazení šesti parlamentních křesel a 200 000 míst v místních a městských radách. (ČTK)