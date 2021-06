Výrobce letadel Airbus začal jednat s hongkongskou společností Cathay o možném zmenšení velikosti posádek letadel na dálkových letech. Místo dvou pilotů by v kokpitu mohl u dlouhých tras po většinu doby letu zůstávat pouze jediný.

Inovace nese pracovní název Project Connect a měla by se objevit v letadlech Airbus A350, který je momentálně největším vyráběným strojem evropské firmy.

Zatímco nyní jsou v každé fázi letu v kokpitu přítomni minimálně dva piloti, Airbus předpokládá, že v nekritické fázi letu (let v letové hladině) by mohl být v kokpitu pouze jediný. Druhý pilot by tak mohl odpočívat, na vzlet a přistání by pak u řízení byli oba.

Dvoučlenná posádka by tak vystačila na celý let, nyní se na dálkových trasách v průběhu jednoho letu střídají minimálně tři až čtyři piloti. Airbus předpokládá, že by se systém mohl dostat do praxe v roce 2025. Neočekává přitom, že by zmenšení posádek mělo vliv na bezpečnost letu, odkazuje se především na pokročilou automatizaci letadel. (Reuters)