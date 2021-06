Americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh zrušit téměř dvacet let staré rozhodnutí Kongresu, které umožnilo nasazení vojenské síly v Iráku. Prezident Joe Biden zneplatnění autorizace z roku 2002 podporuje.

Pokud návrh projde i Senátem, prezident USA by potřeboval k případnému spuštění bojové operace na iráckém území nový souhlas zákonodárců.

Sněmovna ovládaná od roku 2019 Bidenovou Demokratickou stranou tento postup podpořila už loni. Senát, kde měli až do letošního roku většinu republikáni, ovšem návrh odmítaný administrativou prezidenta Donalda Trumpa, neprojednal, připomíná zpravodajský web Axios.

Dnes zrušení souhlasu s vojenskými operacemi v Iráku podpořilo kromě demokratické většiny také 49 republikánů. Loni tak učinilo pouze deset zástupců Republikánské strany. Výsledek dnešního hlasování byl 268 pro a 161 proti.

„Zneplatnění je důležité, protože exekutivní moc má ve zvyku volně operovat s právní autoritou (autorizace) AUMF z roku 2002,“ komentoval věc předseda sněmovního výboru pro zahraniční věci Gregory Meeks. Na původní souhlas s válkou v Iráku se americká vláda odvolávala i na začátku minulého roku po bagdádském útoku proti íránskému generálovi Kásemovi Solejmáním.

Povolení od Kongresu přitom mířilo proti režimu diktátora Saddáma Husajna, který padl při americké invazi do Iráku na jaře 2003. Američtí zákonodárci předtím dali souhlas použít „nutnou a přiměřenou“ vojenskou sílu na „obranu americké národní bezpečnosti proti pokračující hrozbě, kterou Irák představuje“.

Stoupenci odvolání tohoto souhlasu odmítají, že by tento krok ovlivnil americké vojenské operace ve světě, uvádí agentura AP. Odpůrci zase vyjadřují obavy, že postup by mohl dodat odvahu ozbrojencům nebo teroristickým skupinám operujícím v regionu. USA v Iráku stále mají své vojáky, podle Bílého domu ovšem aktuálně neběží žádné operace, které by se opíraly výhradně o stanovisko Kongresu z roku 2002.

Lídr Demokratické strany v Senátu Chuck Schumer slíbil, že v menší ze dvou komor Kongresu se o věci bude hlasovat do konce roku. (ČTK)