Ochranka arény v Manchesteru měla v roce 2017 několik příležitostí k rozpoznání sebevražedného útočníka, který zabil 22 lidí a zranil stovky dalších. Vyplývá to z veřejného vyšetřování.

Vyšetřovatelé zároveň připustili, že by se útočník Salman Abedi nejspíš odpálil, pokud by ho ochranka konfrontovala, předešlo by se ale větším ztrátám na životech.

Vyšetřování probíhá od září loňského roku. Předchozí zprávy kritizovaly počínání britské dopravní policie (BTP), provozovatele Manchester Areny i bezpečnostní firmu Showsec. (BBC)