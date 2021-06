Technická správa komunikací vyslala kvůli vysokým teplotám letos poprvé do ulic Prahy kropicí vozy. První cisterny s vodou vyjely ve 13.30. Kropení a mlžení je součástí každoroční letní údržby komunikací.

Dnes budou ulicemi v centru metropole kroužit až do 18.30. Zítra se vozy do města vydají v 10.30. Konec kropení je naplánován na stejný čas jako dnes. V pátek mají podle meteorologů dosáhnout teploty 32 až 34 stupně Celsia. TSK plánuje vyslat do města kropící vozy ve stejné časy také v sobotu a v neděli.

„V případě změny počasí a deště budou výkony kropení – mlžení v dané lokalitě okamžitě a zcela ukončeny,“ dodala Lišková.