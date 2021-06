Japonská vláda od neděle zruší nouzový stav v Tokiu a v osmi dalších prefekturách v zemi. Opatření proti covidu-19 omezovala otevírací hodiny barů a restaurací a zakazovala prodej alkoholu. V zemi příští měsíc začíná olympiáda.

V oblastech budou přesto platit mírnější opatření proti šíření koronaviru. V Tokiu bude až do začátku olympijských her platit omezení pro maximální počet diváků na velkých akcích. Úřady povolí jen 50 procent kapacity, maximálně to může být 5000 lidí. Pak se opatření nejspíš upraví. (Reuters)