Zemanovi exministři si nevzpomněli na zprávy BIS o privatizaci Mostecké uhelné společnosti

Bývalí ministři kabinetu Miloše Zemana si u pražského městského soudu nevzpomněli na to, že by viděli zprávy Bezpečnostní informační služby o privatizaci Mostecké uhelné společnosti.

Expremiér Vladimír Špidla, europoslanec Ivan David i současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedli, že závěry reportů v době rozhodování o prodeji menšinového státního podílu v MUS neznali. Bývalí členové vlády v případu svědčili již dříve, dnes se vyjadřovali pouze k odtajněným zprávám.

Odprodej 46procentního podílu firmě Investenergy za 650 milionů korun schválil Zemanův kabinet v roce 1999. Špidla tehdy zastával post ministra práce a sociálních věcí, David měl na starosti zdravotnictví a Rychetský šéfoval Legislativní radě vlády.

Obžaloba tvrdí, že manažeři MUS stát při prodeji podvedli, protože Zemanův kabinet nevěděl, že skutečným nabyvatelem akcií firmy budou právě oni. Podle státního zástupce při tom manažeři podvedli stát nejméně o 3,2 miliardy korun a za akcie zaplatili penězi z MUS, kterou skrytě ovládli.

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková předložila exministrům tři zprávy BIS o MUS z let 1998 a 1999. Všichni shodně uvedli, že je neznají a že je pravděpodobně neznali ani dříve. „Se zprávami jako celkem jsem seznámen nebyl nebo si to nepamatuji,“ uvedl Špidla. Na rozdíl od jeho někdejších kolegů doplnil, že podle něj není ve zprávách nic podstatného, co by mohlo změnit jeho rozhodování. Reporty podle něj shrnovaly víceméně známé informace. (ČTK)