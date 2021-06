Počet obětí dopravních nehod v EU klesl za 10 let o 37 procent; cíl nebyl splněn

Provoz na silnicích po celé Evropě se v posledních deseti letech relativně zklidnil. I tak ovšem státy EU nesplnily před lety stanovený cíl snížit počty obětí nehod na silnicích proti roku 2010 o 50 procent, desetiletý pokles činil 37 procent.

V Česku se počet obětí za posledních deset let snížil o 36 procent. Zároveň se na silnicích ve většině zemích v posledních letech mírně snižuje i počet ujetých kilometrů. Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu. Unie cíl nesplnila ani přes koronavirovou krizi, která provoz omezila dosud nejvýrazněji, počet obětí v EU loni meziročně klesl o 17 procent, tedy 3900 obětí.

Loni přišlo v EU v silničním provozu o život 18.844 lidí, což je o 10.847 méně než v roce 2010. Podle propočtů by během uplynulých deseti let při zachování trendu z roku 2010 zemřelo přes 56.000 lidí navíc. Náklady na lidské zdroje by vzrostly asi o 156 miliard eur (asi 3,98 bilionu korun). V Česku loni na silnicích zemřelo 517 lidí, proti roku 2010 o 36 procent méně.

„Relativní pokles usmrcených na konci dekád tak lze považovat za obdobný jak v České republice, tak v rámci průměru zemí EU. Při srovnání počtu usmrcených na počet obyvatel však Česká republika za evropským průměrem zaostává, rozdíl přibližně 14 procent se v zásadě nezměnil,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Stanovený cíl poklesu o 50 procent za deset let splnilo z členských států EU pouze Řecko, kde počet obětí za posledních deset let klesl o 54 procent. Nad unijním průměrem byly také Portugalsko, Španělsko, Chorvatsko, Belgie, Slovinsko, Itálie, Litva, Bulharsko, Dánsko, Rakousko a Maďarsko. Ostatní země pokročily v menší míře. Nejpomalejší pokrok byl zaznamenán v Nizozemsku s pětiprocentním poklesem.

V posledních letech klesá ve většině zemích i provoz na silnicích. V pěti zemích, mezi kterými je i Česká republika, se počet úmrtí na silnicích snížil více než objem dopravy.

V Česku se snahám o snižování počtu obětí dopravních nehod věnuje také Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Její cíle se však dlouhodobě nedaří plnit. Loňských 517 obětí bylo o 184 více, než předpokládala strategie. (ČTK)