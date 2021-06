Texas umožnil volné nošení zbraní na veřejnosti bez zvláštního povolení

Obyvatelé druhého nejlidnatějšího amerického státu Texas budou moci od září nosit ruční zbraně na veřejnosti bez zvláštního povolení nebo školení. Příslušný zákon ve středu podepsal guvernér Greg Abbott, informoval list The Texas Tribune.

Opatření prosadili místní republikáni k nelibosti demokratů, podle nichž úřady uvolňují pravidla pro nošení zbraní i přesto, že státem v posledních letech otřáslo několik krvavých střeleckých incidentů.

Nový zákon umožňuje obyvatelům Texasu volně nosit ruční zbraně, a to skrytě i otevřeně, pokud jim předtím nezakázaly státní či federální úřady zbraň vlastnit. Texasané dosud ve většině případů museli mít k nošení ruční zbraně na veřejnosti zvláštní povolení. K jeho získání bylo potřeba poskytnout úřadům otisk prstu, projít několikahodinovým školením, složit písemný test a zkoušku na střelnici. Nošení pušek na veřejnosti bylo možné již dříve bez povolení.

Stoupenci nového opatření mezi místními republikány tvrdili, že by se měl Texas připojit k dalších asi 20 státům USA, které podobné zákony přijaly v posledních desetiletích. Zastánci větších omezení nošení zbraní však vyjádřili zklamání z toho, že se uvolňují zákony hned při první schůzi tamního zákonodárného sboru od dvou střeleckých incidentů ze srpna roku 2019, při nichž zemřelo dohromady 30 lidí a desítky jich utrpěly zranění.

Po krvavých útocích v El Pasu a mezi městy Midland a Odessa před dvěma lety se guvernér Abbott zavázal, že učiní „vše, co bude moci, aby se podobné zločiny již nikdy nestaly“. Následně však podle The Texas Tribune společně s dalšími předními státními činiteli podlehl nátlaku konzervativců a skupin prosazujících volné nošení zbraní.

Když Abbott v únoru zveřejnil svoje legislativní plány, nezmínil ani jeden ze střeleckých incidentů z roku 2019 a prohlásil, že se Texas musí stát „útočištěm pro druhý dodatek (ústavy)“, který se zmiňuje o právu na vlastnění a nošení zbraní. O jeho interpretaci v kontextu 21. století se však vedou v USA rozsáhlé právní diskuse. „Musíme vztyčit bariéru proti jakémukoliv vládnímu činiteli odkudkoliv, který by chtěl pošlapávat práva na nošení a vlastnění zbraní v Texasu,“ řekl v únoru Abbott.

Průzkumy veřejného mínění z posledních let přitom opakovaně ukazují, že většina obyvatel Texasu nesouhlasí s možností nosit ruční zbraně na veřejnosti bez patřičných povolení. Podle květnového průzkumu Texaské univerzity by také téměř polovina dotazovaných současné zákony týkající se zbraní zpřísnila. Necelých 40 procent respondentů uvedlo, že by byly USA bezpečnější, pokud by u sebe mělo zbraň méně lidí. Více ozbrojených občanů pokládá za záruku větší bezpečnosti 34 procent Texasanů. (ČTK)