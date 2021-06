Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

– Podnikatelé chtějí po státu 4,3 miliardy

– Německému uchazeči o obří armádní zakázku radí souzený exposlanec

– Návraty turistů do Česka se změní

– Brusel řeší spor českých krajů o miliardy

– Pátá hlava USA, jeden a týž Putin

– Summit uzavřel ulice i jediný most v Ženevě

– Do Babiše jsme vkládali velké naděje, říká šéf pivovaru

– Havlíček: Mix covidu a voleb je vražedný, opozice to přeháněla

– Western První kráva, který se kaje za kulturní agresi

– Catcalling není kompliment, ženy mají strach

– Sever Etiopie sužuje hladomor stvořený člověkem