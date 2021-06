Podle bývalého šéfa baskická organizace ETA zastavila boje příliš pozdě

Podle bývalého šéfa baskické organizace ETA Josého Antonia Urrutikoetxea tato teroristická skupina zastavila své aktivity příliš pozdě. Muž, který je známější spíše pod jménem Josu Ternera, to dnes prohlásil před soudem v Paříži.

ETA oznámila zastavení bojů v roce 2011 a v roce 2018 pak rozpuštění své organizace.

„Domnívám se, že jednání v roce 2005 mohla být okamžikem pro zastavení ozbrojených bojů,“ uvedl Ternera před pařížským soudem. V roce 2005 začala jednání s tehdejší socialistickou vládou premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera. Zastavení bojů ale baskická organizace oznámila až o šest let později.

Ternera před soudem prohlásil, že násilí pro organizaci nebylo nikdy samoúčelné. „Oběti byly na obou stranách, lituji toho,“ uvedl. Podle odborníků půl století trvající separatistický boj ze strany ETA stál život nejméně 850 lidí.

Pařížský soud posuzuje zapojení Ternery do některých kriminálních aktivit baskické organizace v letech 2011 až 2013. Bývalý vůdce tvrdí, že zpřetrhal vazby s ETA v roce 2006. V roce 2011 ale na žádost baskické separatistické levice odcestoval do Norska, kde měla začít jednání se španělskou vládou. Vláda konzervativního premiéra Mariana Rajoye ale nakonec do Norska své zástupce nevyslala, uvedla agentura EFE.

Ternera byl zadržen ve Francii v roce 2019. Na útěku před španělskou a francouzskou justicí byl od roku 2002. Ve Francii byl odsouzen k osmi letům vězení. Jelikož se ale proces uskutečnil bez jeho přítomnosti, Ternera úspěšně požádal o jeho zopakování. O vydání jednoho z bývalých šéfů ETA usiluje i Španělsko, kde muži hrozí až 30 let vězení. Francouzské soudy s vydáním souhlasily, bude se ale moci uskutečnit až po vyřešení všech soudních sporů ve Francii.

ETA vznikla v roce 1959 za diktatury Franciska Franca. Organizace oficiálně zanikla v roce 2018. V prohlášení tehdy ETA uvedla, že jako organizace skončila, ale že její bývalí členové budou nadále usilovat o nezávislé, sjednocené a socialistické Baskicko. (ČTK)