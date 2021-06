Sarkozy u soudu kvůli financování kampaně popřel, že by jednal protizákonně

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes před soudem popřel, že by se v souvislosti s financováním volební kampaně v roce 2012 dopustil něčeho nezákonného. Na obvinění, kterým čelí, reagoval rozčíleně.

Šéf Elysejského paláce z let 2007 až 2012 je podezřelý, že při svém pokusu o znovuzvolení utratil skoro dvojnásobek limitu stanoveného na 22,5 milionu eur (573,46 milionu korun).

„Měl jsem prý v úmyslu podvádět … byl jsem neopatrný nebo nedbalý. Formálně toto všechno popírám,“ řekl dnes Sarkozy. Soud se snaží zjistit, zda si byl vědom systému falešných faktur, jehož prostřednictvím bylo kryto překročení limitu na výdaje na volební kampaň. Popuzený Sarkozy uvedl, že měl na starosti politické vedení kampaně, ale ne její organizaci a logistické detaily. Zdůraznil, že jako úřadující prezident měl jiné priority.

Popřel také, že jeho kampaň z roku 2012 byla mnohem rozsáhlejší než ta z roku 2007, s níž zabodoval u voličů a jejíž financování žádné otázky nevyvolalo. „Chtěl bych, aby mi někdo vysvětlil, jak byla moje kampaň z roku 2012 větší než ta z roku 2007? To není pravda. A jestli to někdo ví, pak jsem to já,“ řekl Sarkozy.

Agentura AP uvádí, že vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Sarkozy a jeho volební tým se rozhodli, že v roce 2012 uspořádají „spektakulární a drahá shromáždění“. Náklady na kampaň se vyšplhaly nejméně na 42,8 milionu eur. Nepodařilo se ale zjistit, zda se Sarkozy osobně podílel na podvodném jednání. Prezidentské volby prohrál, jeho nástupcem v nejvyšší funkci ve Francii se stal François Hollande.

Současný proces potrvá do 22. června, rozsudek se očekává později. Kromě Sarkozyho čelí obžalobě z falšování, podvodu nebo ilegálního financování kampaně dalších 12 lidí a společnost, která měla na starosti organizaci politických shromáždění.

V jiném procesu na začátku března soud Sarkozymu vyměřil trest odnětí svobody na jeden rok nepodmíněně za korupci a obchodování s vlivem. Stal se tak prvním prezidentem v novodobé francouzské historii odsouzeným do vězení. Proti březnovému verdiktu se odvolal.

Sarkozy odešel před několika lety z aktivní politiky, nadále však zůstává vlivným zákulisním hráčem ve francouzském politickém dění. Podle francouzských médií je pravidelně v kontaktu se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. (ČTK)