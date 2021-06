Maďarský parlament se vyslovil pro darování pozemků čínské univerzitě

Maďarský parlament dnes podpořil návrh vlády, která chce darovat státem vlastněné pozemky čínské univerzitě Fu-tan, informovala agentura Reuters. Univerzita se sídlem v Šanghaji plánuje zřídit v Budapešti pobočku.

Záměr přitom kritizuje opozice, která se obává, že jeho realizace přispěje ke zvýšení vlivu Číny v Maďarsku a Evropské unii. Na začátku června proti němu demonstrovalo několik tisíc lidí.

Odpůrci projektu také tvrdí, že působení čínské univerzity by mohlo mít negativní vliv na kvalitu vysokoškolského vzdělání v Maďarsku. Vláda premiéra Viktora Orbána ale argumentuje, že škola by mohla dát vzniknout novým vědeckým a výzkumným centrům a přilákat do země investice.

Poslanci z Orbánovy vládnoucí strany Fidesz dnes podpořili návrh darovat univerzitě čtyři pozemky na břehu Dunaje. Právě na nich byla dříve plánována kolej pro maďarské studenty.

Vláda musí nyní předložit finální plán projektu včetně jeho financování do konce roku 2022. Orbán minulý týden řekl, že k projektu se pak lidé budou moci vyjádřit v referendu.

Proti záměru se staví budapešťský primátor Gergely Karácsony, který pochází z řad liberální opozice. Ten chce, aby se referendum o zřízení kampusu konalo ještě před parlamentními volbami, které jsou plánovány na duben příštího roku.

„Obyvatelé Budapešti již řekli svůj názor na vládní plány – 96 procent z nich nechce čínskou komunistickou univerzitu na místě studentských kolejí,“ napsal Karácsony na facebooku.

Orbán se minulý týden snažil rozptýlit obavy, že by přítomnost kampusu mohla zvýšit vliv Pekingu na Budapešť. „Všechny tyhle státy včetně Číny a Vietnamu začínají každou mezinárodní schůzku ujištěním, že jim jde jen o praktickou spolupráci a že nám nechtějí vnucovat svůj ideologický postoj,“ citovala ho Reuters.

Orbánova vláda v roce 2019 donutila liberální Středoevropskou univerzitu, kterou založil podnikatel George Soros, k přestěhování do Vídně. (ČTK)