Česká fotbalová reprezentace se po prvním utkání na mistrovství Evropy výrazně přiblížila postupu do vyřazovací části. Navíc Patrik Schick se přihlásil o cenu za nejhezčí gól turnaje. Co by se muselo stát, aby Češi ze skupiny nepostoupili?

Patrik Schick dvěma góly rozhodl o výhře nad Skotskem. Foto: ČTK/AP